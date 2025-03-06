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Лжеброкер похитил у жителя Волгоградской области 2 млн рублей

Попытка заработать легкие деньги на бирже обернулась потерей кредитных денег для жителя Михайловки.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, 60-летнему мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником брокерской компании и предложил поучаствовать в игре на финансовой бирже для получения прибыли.

Житель Михайловки согласился на предложение. После этого с ним начали связываться якобы сотрудники трейдинговой компании. Они рассказывали о финансовых продуктах, объяснили правила и особенности проведения операций на бирже.

В результате потерпевший оформил кредит в сумме 2 млн рублей и все деньги перевел на счета неустановленных лиц. Затем он попытался вывести средства, но не смог. После этого мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.