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В Орше белорус два года притворялся инвалидом, чтобы бесплатно ездить в автобусе

Житель Орши два года притворялся инвалидом и за это пойдет под суд.

Источник: Комсомольская правда

В Орше будут судить мужчину, который два года притворялся инвалидом ради льготного проезда на автобусе. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз по Витебской области.

Так, оршанские контролеры установили мнимого инвалида. 42-летний пассажир предъявил удостоверение инвалида, дающее право на бесплатный проезд, но документ вызвал подозрения. Контролер обратился в милицию.

Позднее судебная техническая экспертиза показала, что бланк удостоверения инвалида действительный, он был изготовлен предприятием, которое осуществляет производство такой продукции. Но изначальное фото удалили, наклеив на его место новую фотографию.

В милиции оршанец признался, что почти два года назад нашел на улице удостоверение, заменил фото на свое и ездил льготно в городском транспорте.

— Выяснилось, что хозяин удостоверения умер три года назад, — прокомментировали в пресс-службе.

В Беларуси за подделку, изготовление и использование поддельных документов грозит уголовная ответственность.

Еще белорус может сесть на пять лет, съездив без прав на чужой машине в соседнюю деревню.

И влюбленная в Джейсона Мамоа белоруска хотела взять кредит для него, но одумалась.