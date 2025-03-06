В Орше белорус два года притворялся инвалидом, чтобы бесплатно ездить в автобусе

В Орше будут судить мужчину, который два года притворялся инвалидом ради льготного проезда на автобусе. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз по Витебской области.
Так, оршанские контролеры установили мнимого инвалида. 42-летний пассажир предъявил удостоверение инвалида, дающее право на бесплатный проезд, но документ вызвал подозрения. Контролер обратился в милицию.
Позднее судебная техническая экспертиза показала, что бланк удостоверения инвалида действительный, он был изготовлен предприятием, которое осуществляет производство такой продукции. Но изначальное фото удалили, наклеив на его место новую фотографию.
В милиции оршанец признался, что почти два года назад нашел на улице удостоверение, заменил фото на свое и ездил льготно в городском транспорте.
— Выяснилось, что хозяин удостоверения умер три года назад, — прокомментировали в пресс-службе.
В Беларуси за подделку, изготовление и использование поддельных документов грозит уголовная ответственность.
Еще белорус может сесть на пять лет, съездив без прав на чужой машине в соседнюю деревню.
И влюбленная в Джейсона Мамоа белоруска хотела взять кредит для него, но одумалась.