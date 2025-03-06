Во Внуково телетрап повредил двигатель самолета

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку в сфере безопасности движения воздушного транспорта. После выяснения всех обстоятельств данного происшествия прокуратура даст оценку действиям работников аэропорта, при наличии оснований примет меры», — говорится в сообщении.