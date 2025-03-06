Во Внуково телетрап повредил двигатель самолета

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Телетрап в аэропорту «Внуково» повредил двигатель самолета иностранной авиакомпании, выполнявшего рейс в Ташкент, начата проверка, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, утром в среду «левый двигатель воздушного судна зарубежной авиакомпании, планировавшей вылет по маршруту Москва-Ташкент, был поврежден телетрапом». Отмечается, что сейчас борт находится во «Внуково», производится оценка его технического состояния.
«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку в сфере безопасности движения воздушного транспорта. После выяснения всех обстоятельств данного происшествия прокуратура даст оценку действиям работников аэропорта, при наличии оснований примет меры», — говорится в сообщении.
Рейсы в Ташкент из «Внуково» выполняют «ЮТэйр», «Победа» и Uzbekistan Airways.