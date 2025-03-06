Треш-блогер Прокудин из Волгограда отправился на 2,5 года в тюрьму

Прокудин давно известен своими стримами. Он не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов, однако продолжал снимать трансляции и нарушать закон. В марте 2023 года волгоградец оскорблял Бога и верующих. В августе того же года он высказал критику в адрес военнослужащих, в апреле 2024 года в Саратове в прямом эфире высказал негативное отношение к пожилым людям.