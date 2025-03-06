Треш-блогер Прокудин из Волгограда отправился на 2,5 года в тюрьму

Треш-блогер из Волгоградской области Павел Прокудин отправился в тюрьму на 2,5 года за оскорбления чувств верующих, военных и пожилых людей в прямых эфирах. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, сегодня приговор вступил в силу.
Прокудин давно известен своими стримами. Он не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов, однако продолжал снимать трансляции и нарушать закон. В марте 2023 года волгоградец оскорблял Бога и верующих. В августе того же года он высказал критику в адрес военнослужащих, в апреле 2024 года в Саратове в прямом эфире высказал негативное отношение к пожилым людям.
Суд посчитал, что эти действия Прокудина соответствуют статьям УК РФ о разжигании ненависти и оскорблении. В итоге парня отправили в тюрьму.