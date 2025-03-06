В Харьковской области нашли захоронения мирных жителей со следами насилия

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Захоронения мирных жителей, организованные ВСУ во время отступления, обнаружены в освобожденных селах Харьковской области, на телах большинства погибших найдены следы насилия, сообщил на пресс-конференции заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
«Сотрудниками центра фиксации военных преступлений (администрации региона — ред.) обнаружены три стихийных захоронения, созданных военнослужащими вооруженных формирований Украины во время их отступления. По предварительным данным, жертвами стали 17 мирных жителей, среди которых есть ребенок», — сообщил Лисняк.
По его словам, речь идет об освобожденных селах в Купянском районе. Он отметил, что у большинства погибших обнаружены следы удушения, насильственного удержания, а также огнестрельные ранения.
«У некоторых женщин зафиксированы раны с кровоподтеками в области половых органов, что свидетельствует о крайней жестокости преступников», — добавил Лисняк.
По его словам, в населенном пункте Двуречная сотрудники администрации нашли тайник с телами двух местных жителей, которые были убиты выстрелами в затылок. Кроме того, по данным Лисняка, есть свидетельства о том, что в Двуречной и других освобожденных ВС РФ поселках — Западное, Новомлынск и Фиголевка — орудовали подразделения ВСУ, состоящие из заключенных. По словам замглавы администрации, главной причиной расправы над мирными жителями стал их отказ от принудительной эвакуации и ложные утверждения об их сотрудничестве с ВС РФ.