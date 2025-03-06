В Харьковской области нашли захоронения мирных жителей со следами насилия

По его словам, в населенном пункте Двуречная сотрудники администрации нашли тайник с телами двух местных жителей, которые были убиты выстрелами в затылок. Кроме того, по данным Лисняка, есть свидетельства о том, что в Двуречной и других освобожденных ВС РФ поселках — Западное, Новомлынск и Фиголевка — орудовали подразделения ВСУ, состоящие из заключенных. По словам замглавы администрации, главной причиной расправы над мирными жителями стал их отказ от принудительной эвакуации и ложные утверждения об их сотрудничестве с ВС РФ.