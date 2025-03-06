Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о взятке главе Камских Полян

По данным источника агентства в январе директор «Водоканала» получил в качестве взятки от директора одной из коммерческих фирм района iPhone 16 Pro стоимостью 108 тыс. рублей и аксессуары к нему на 10 тыс. рублей. Общая сумма взятки составила 118 тыс. рублей. Гаджет вместе с аксессуарами он передал главе поселка Камские Поляны с просьбой оказывать покровительство в работе коммерческой фирме и ее директору. По версии следствия глава поселка должен был способствовать подписанию документов о выполненных работах по контрактам между фирмой и местной администрацией, а также закрывать глаза на нарушения, которые фирма могла совершать при исполнении контрактов. Вместе с главой Камских Полян задержали директора МУП «Водоканал» Дениса Леушина и руководителя управляющей компании «Мой дом Камских Полян» Екатерину Медникову.