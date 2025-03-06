Врачи РКБ в Уфе спасли 38-летнюю женщину и ее недоношенного малыша

Врачи РКБ им. Куватова в Уфе совершили настоящий подвиг. Они спасли 38-летнюю женщину и ее ребенка, которого она родила на 28-й неделе беременности.
Как рассказали в больнице, с самого начала беременность протекла у жительницы Башкирии тяжело. Женщина страдала от заболеваний почек, щитовидной железы, у нее была склонность к тромбообразованию, а также диагностировано преждевременное открытие шейки матки. Будущая мать смогла доносить плод до 28-й недели, но воды все же отошли. Врачи помогли появиться на свет малышу весом 1 150 гр и ростом 37 см.
Родился ребенок в тяжелом состоянии. Его сразу же реанимировали, подключили к ИВЛ, назначили фототерапию, вводили препарат для расправления недоразвившихся легких. Вскоре состояние малыша стабилизировалось, его перевели в отделение патологии новорожденных.
Спустя два месяца мама и малыш попали домой.
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