Врачи РКБ в Уфе спасли 38-летнюю женщину и ее недоношенного малыша

Как рассказали в больнице, с самого начала беременность протекла у жительницы Башкирии тяжело. Женщина страдала от заболеваний почек, щитовидной железы, у нее была склонность к тромбообразованию, а также диагностировано преждевременное открытие шейки матки. Будущая мать смогла доносить плод до 28-й недели, но воды все же отошли. Врачи помогли появиться на свет малышу весом 1 150 гр и ростом 37 см.