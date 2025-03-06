В Волгодонске водитель иномарки сбил двух пожилых пешеходов

Все случилось около 9:55 утра 6 марта на проспекте Курчатова. Известно, что за рулем автомобиля находился 65-летний водитель. Медицинская помощь потребовалась женщине 77 лет и 75-летнему мужчине. Причины и обстоятельства случившегося уточняют сотрудники полиции.