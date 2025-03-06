Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгодонске водитель иномарки сбил двух пожилых пешеходов

Пожилые мужчина и женщина пострадали под колесами иномарки в Волгодонске.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске водитель иномарки Honda CR-V сбил двух пожилых пешеходов на нерегулируемом переходе. Пострадавшие попали в больницу, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Все случилось около 9:55 утра 6 марта на проспекте Курчатова. Известно, что за рулем автомобиля находился 65-летний водитель. Медицинская помощь потребовалась женщине 77 лет и 75-летнему мужчине. Причины и обстоятельства случившегося уточняют сотрудники полиции.

Донских водителей просят быть осторожными на дорогах. Особое внимание требуется в местах, где могут проходить люди. Нужно обязательно снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.