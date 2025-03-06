В 2024 году в Самарской области обнаружено 19 нелегальных кредиторов

«Они выдавали потребительские кредиты, не находясь в реестрах Банка России, а значит, не имея законных оснований для такой деятельности. Недобросовестные комиссионные магазины передавали клиентам деньги сразу при получении товара и оформлении договора, а не после продажи вещи, принятой на комиссию», — говорится в сообщении Центробанка.