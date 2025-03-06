Силовики раскроют личность сообщника внучки убитых экс-мэра Самары и его жены

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что обвиняемая, отказывавшаяся давать показания по делу, выразила желание стать участницей телевизионной программы. Однако получила отказ от следователей. Также «ФедералПресс» писал о том, что эксперты в эфире телепередачи «Малахов» обсудили нюансы резонансного дела. В частности, некоторые из них высказывали сомнения в том, что убийцей могла стать именно внучка экс-мэра Самары. Также была озвучена гипотеза, что преступление вообще могло быть инсценировано.