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Силовики раскроют личность сообщника внучки убитых экс-мэра Самары и его жены

САМАРА, 6 марта, ФедералПресс. В ближайшее время правоохранители намерены обнародовать свежие данные по расследованию уголовного дела об убийстве бывшего градоначальника Самары Виктора Тархова и его супруги. В жестоком преступлении обвиняют его внучку Екатерину, которая дала явку с повинной. Но у нее был подельник, который объявлен в розыск.

Источник: РИА "Новости"

О предстоящем разглашении информации сообщил исполняющий обязанности руководителя следственного управления СУ СКР по Самарской области Александр Воеводин в телеэфира на ГТРК «Самара».

По его словам, в скором времени распространят описание предполагаемого сообщника Екатерины, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки. Помимо фотоизображения или портрета правоохранители планируют предоставить развернутые сведения о личности вероятного пособника.

Информация о существовании помощника у внучки экс-мэра Самары была обнародована 28 февраля. Однако, как подчеркивает Александр Воеводин, данное обстоятельство не стало неожиданностью для следствия. Он уточнил, что с самого начала расследования у следственной группы возникло предположение о том, что Екатерина Тархова не действовала в одиночку, учитывая ее физические данные.

Напомним, заявление о пропаже экс-мэра и его супруги подал в органы друг Тархова в январе. Дома у убитых криминалистам удалось обнаружить частицы ДНК, хотя в квартире была проведена тщательная уборка с использованием сильных химикатов. Следователи также установили, что предполагаемая убийца готовилась к преступлению, для чего заранее приобрела канистры с химикатами. По данным СМИ, тела убитых родственников Екатерина Тархова якобы могла вывозить частями на такси.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что обвиняемая, отказывавшаяся давать показания по делу, выразила желание стать участницей телевизионной программы. Однако получила отказ от следователей. Также «ФедералПресс» писал о том, что эксперты в эфире телепередачи «Малахов» обсудили нюансы резонансного дела. В частности, некоторые из них высказывали сомнения в том, что убийцей могла стать именно внучка экс-мэра Самары. Также была озвучена гипотеза, что преступление вообще могло быть инсценировано.