В Челябинской области мужчина выжил после 16 ножевых ранений

По данным следствия, 1 января между знакомыми на фоне употребления алкоголя возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес не менее 16 ударов ножом в область шеи и головы 30-летнего мужчины.
«В результате указанных действий потерпевший потерял сознание. Фигурант, решив, что убил потерпевшего, похитил его мобильный телефон и продолжил распитие спиртного. Потерпевший вскоре пришел в себя и смог добраться до соседнего двора, где его обнаружила соседка и вызвала медицинских работников», — рассказали в СК.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.