Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области мужчина выжил после 16 ножевых ранений

В Чебаркуле перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на убийство знакомого, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным следствия, 1 января между знакомыми на фоне употребления алкоголя возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес не менее 16 ударов ножом в область шеи и головы 30-летнего мужчины.

«В результате указанных действий потерпевший потерял сознание. Фигурант, решив, что убил потерпевшего, похитил его мобильный телефон и продолжил распитие спиртного. Потерпевший вскоре пришел в себя и смог добраться до соседнего двора, где его обнаружила соседка и вызвала медицинских работников», — рассказали в СК.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.