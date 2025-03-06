В Челябинской области мужчина выжил после 16 ножевых ранений

«В результате указанных действий потерпевший потерял сознание. Фигурант, решив, что убил потерпевшего, похитил его мобильный телефон и продолжил распитие спиртного. Потерпевший вскоре пришел в себя и смог добраться до соседнего двора, где его обнаружила соседка и вызвала медицинских работников», — рассказали в СК.