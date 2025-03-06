«Радиостанция Судного дня» передала новое странное сообщение

Радиолюбители спорят по поводу года начала работы радиостанции. Называются 1976-й и 1975-й. Долгое время считалось, что станция передает какой-то военный шифр. Однако военные эксперты неоднократно подчеркивали, что для передачи секретных данных существуют другие каналы.