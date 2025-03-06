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«Радиостанция Судного дня» передала новое странное сообщение

Telegram-канал «УВБ-76 логи» сообщил, что сегодня загадочная «Радиостанция Судного дня» передала новое странное сообщение.

Источник: Газета.Ру

По данным радиолюбителей, в 13:29 в эфире прозвучало слово «гайофик».

Ранее канал сообщал, что 3 марта радиостанция передала в эфирое с разрывом в полтора часа слова «йотоласт» и «рунический».

В середине февраля УВБ-76 передала в эфир сразу 25 таинственных сообщений. Среди переданных слов были «жадюга», хрузоплоб«, “ворсобаян”, “спидократ”, “брахмапутра” и другие.

Радиолюбители спорят по поводу года начала работы радиостанции. Называются 1976-й и 1975-й. Долгое время считалось, что станция передает какой-то военный шифр. Однако военные эксперты неоднократно подчеркивали, что для передачи секретных данных существуют другие каналы.