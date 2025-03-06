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В ТЦ на северо-востоке Москвы взорвался банкомат

В ТЦ «Свиблово» на северо-востоке Москвы взорвался банкомат, пишут Mash и Baza. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что в отделении банка произошел «хлопок».

Основная версия следствия — попытка ограбления, сообщает Baza. Взрыв произошел в отделении Газпромбанка.

По данным Mash, из здания эвакуировали 120 человек, в том числе четырех сотрудников банка.

Как уточнили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве, информация о возгорании в одном из помещений здания на улице Снежной поступила в 14:35 мск. «Кроме этого, очевидцы сообщили о звуке хлопка в помещении. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего. Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Пострадавших в результате инцидента нет», — добавили там.

РБК направил запрос в пресс-службу Газпромбанка, обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления Следственного комитета.