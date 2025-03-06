В ТЦ на северо-востоке Москвы взорвался банкомат

Как уточнили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве, информация о возгорании в одном из помещений здания на улице Снежной поступила в 14:35 мск. «Кроме этого, очевидцы сообщили о звуке хлопка в помещении. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего. Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Пострадавших в результате инцидента нет», — добавили там.