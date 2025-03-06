В Прикамье осудят директора МУП за кражу денег на строительство водопровода

Директор муниципального предприятия (МУП) в Пермском крае предстанет перед судом за присвоение денег, предназначенных на строительство водопровода, сообщает СУ СКР региона.
Речь идёт о директоре МУП в Кунгуре, который должен был обеспечить водоснабжением участки для многодетных семей. В мае 2021 года мужчина заключил договор на строительство водопровода с подрядной организацией. Через некоторое время документ расторгли в одностороннем порядке. Выделенные два миллиона рублей директор присвоил себе. Как оказалось, эта сумма была выделена из инвестиционной программы и включена в тариф для населения.
После этого работы всё же выполнило муниципальное учреждение, а в отношении директора МУП возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения, в особо крупном размере». Во время следствия на имущество руководителя наложили арест.
Сейчас расследование уголовного дела завершено, а собранные материалы переданы в суд. Как сообщает прокуратура Пермского края, руководителю учреждения может грозить до 10 лет лишения свободы.