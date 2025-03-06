В Прикамье осудят директора МУП за кражу денег на строительство водопровода

Речь идёт о директоре МУП в Кунгуре, который должен был обеспечить водоснабжением участки для многодетных семей. В мае 2021 года мужчина заключил договор на строительство водопровода с подрядной организацией. Через некоторое время документ расторгли в одностороннем порядке. Выделенные два миллиона рублей директор присвоил себе. Как оказалось, эта сумма была выделена из инвестиционной программы и включена в тариф для населения.