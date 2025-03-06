Жену экс-мэра Сочи Янину Копайгородскую перевели в СИЗО

Заседание по просьбе прокурора проходило в закрытом режиме, представителей прессы впустили только на оглашение резолютивной части решения. Ранее сообщалось, что следствие попросило ужесточить меру пресечения госпоже Копайгородской из-за давления на свидетеля. С учетом этого следствие может предъявить ей обвинение по ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний).