Жену экс-мэра Сочи Янину Копайгородскую перевели в СИЗО

Заседание по просьбе прокурора проходило в закрытом режиме, представителей прессы впустили только на оглашение резолютивной части решения. Ранее сообщалось, что следствие попросило ужесточить меру пресечения госпоже Копайгородской из-за давления на свидетеля. С учетом этого следствие может предъявить ей обвинение по ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний).
Алексея Копайгородского арестовали в сентябре 2024 года, в ноябре суд отправил Янину Копайгородскую под домашний арест. По версии следствия, фигуранты незаконно приобрели муниципальную землю, чтобы расширить свой земельный участок в Сочи. Ущерб от их действий оценили в 3,7 млн руб. Адвокат госпожи Копайгородской — Елизавета Меткина — отметила, что трех малолетних детей подзащитной могут отправить в детский дом из-за решения арестовать их мать.