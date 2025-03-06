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«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Амур» со счетом 2:1

Уфимский «Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Амуром».

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске завершился матч между уфимским «Салаватом Юлаевым» и «Амуром». Волевую победу со счетом 2:1 одержали гости.

Счет был открыт нападающим команды соперников Олегом Ли на 31-й минуте, однако счет удалось сравнять в середине третьего периода Скотту Уилсону.

Победную шайбу в ворота противника забросил «юлаевец» Александр Хмелевский. Он оторвался от защитников и добился победы.

Для уфимцев это уже пятая победа подряд. На выезде команде удалось набрать восемь очков.

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