«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Амур» со счетом 2:1

В Хабаровске завершился матч между уфимским «Салаватом Юлаевым» и «Амуром». Волевую победу со счетом 2:1 одержали гости.
Счет был открыт нападающим команды соперников Олегом Ли на 31-й минуте, однако счет удалось сравнять в середине третьего периода Скотту Уилсону.
Победную шайбу в ворота противника забросил «юлаевец» Александр Хмелевский. Он оторвался от защитников и добился победы.
Для уфимцев это уже пятая победа подряд. На выезде команде удалось набрать восемь очков.
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