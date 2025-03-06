В Белоруссии задержали украинского экстремиста

Отмечается, что у оперативников Полоцкого погранотряда появилась информация о готовящемся нарушении белорусской границы. «После того как гражданин Украины преодолел латвийский заградзабор, военнослужащие начали контролируемое сопровождение нарушителя до места встречи с его подельником. В населенном пункте Янино пограничники при силовой поддержке сотрудников ОМОН УВД Витебского облисполкома задержали обоих мужчин. В последующем в Новополоцке задержаны еще двое пособников нарушителя, которые помогали ему нелегально попасть в нашу страну», — говорится в сообщении.