В Белоруссии задержали украинского экстремиста

«Как стало известно, украинец намеревался следовать в Российскую Федерацию для осуществления экстремистской деятельности. “Выяснилось, что ему запрещен въезд в Россию и Беларусь как лицу, вынашивающему намерения по дестабилизации общественно-политической обстановки и организации ячеек экстремистских структур в интересах Украины”, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, злоумышленник задержан за нарушение границы. “В отношении его пособников из Белоруссии возбуждены уголовные дела за организацию незаконной миграции, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до 7 лет лишения свободы”, — говорится в сообщении.