Присвоила чужое: В Кишиневе разыскивается женщина, которая забрала забытые в банкомате 10 тысяч леев

Полиция разыскивает женщину на видео: она забрала чужие деньги из банкомата.
Инцидент произошёл 6 дней назад. 57-летняя женщина сообщила в полицию, что хотела пополнить карту на 10 тысяч леев, однако впоследствии обнаружила, что деньги не были зачислены на счёт, а остались в банкомате сообщает полиция.
Их забрала гражданка, которая появляется на видео. Она не сообщила о находке в полицию или банк.
Всех, кто узнал женщину на кадрах, просят позвонить по номерам: 060406041 или 112. Конфиденциальность гарантируется.