Присвоила чужое: В Кишиневе разыскивается женщина, которая забрала забытые в банкомате 10 тысяч леев

Инцидент произошёл 6 дней назад. 57-летняя женщина сообщила в полицию, что хотела пополнить карту на 10 тысяч леев, однако впоследствии обнаружила, что деньги не были зачислены на счёт, а остались в банкомате сообщает полиция.