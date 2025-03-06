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Присвоила чужое: В Кишиневе разыскивается женщина, которая забрала забытые в банкомате 10 тысяч леев

Инцидент произошёл в начале марта.

Источник: Комсомольская правда

Полиция разыскивает женщину на видео: она забрала чужие деньги из банкомата.

Инцидент произошёл 6 дней назад. 57-летняя женщина сообщила в полицию, что хотела пополнить карту на 10 тысяч леев, однако впоследствии обнаружила, что деньги не были зачислены на счёт, а остались в банкомате сообщает полиция.

Их забрала гражданка, которая появляется на видео. Она не сообщила о находке в полицию или банк.

Всех, кто узнал женщину на кадрах, просят позвонить по номерам: 060406041 или 112. Конфиденциальность гарантируется.