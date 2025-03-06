Мужчина предстанет перед судом за убийство жены, совершенное 23 года назад

По данным следствия, в марте 2002 года в доме, расположенном в хуторе Грекове Орловского района, нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.
В ходе расследования было установлено, что к преступлению причастен бывший муж погибшей. Он из ревности избил женщину, нанося удары руками по голове и телу жены. После этого мужчина скрылся с места происшествия.
«Установить местонахождение мужчины “по горячим следам” не представилось возможным. В связи с этим ему заочно было предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а уголовное дело приостановлено», — пишут в источнике.
В декабре прошлого года злоумышленника задержали. Его доставили в Ростовскую область и допросили как обвиняемого.
Следствие собрало достаточно доказательств для передачи дела в суд.