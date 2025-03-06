Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина предстанет перед судом за убийство жены, совершенное 23 года назад

Ростовская область, 6 марта 2025. DON24.RU. В Орловском районе следователи завершили расследование уголовного дела о смертельном избиении женщины, совершенном 23 года назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области в своем телеграм-канале.

По данным следствия, в марте 2002 года в доме, расположенном в хуторе Грекове Орловского района, нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.

В ходе расследования было установлено, что к преступлению причастен бывший муж погибшей. Он из ревности избил женщину, нанося удары руками по голове и телу жены. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

«Установить местонахождение мужчины “по горячим следам” не представилось возможным. В связи с этим ему заочно было предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а уголовное дело приостановлено», — пишут в источнике.

В декабре прошлого года злоумышленника задержали. Его доставили в Ростовскую область и допросили как обвиняемого.

Следствие собрало достаточно доказательств для передачи дела в суд.