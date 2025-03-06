В Архангельской области произошел пожар на теплоходе

АРХАНГЕЛЬСК, 6 марта. /ТАСС/. Пожар на борту теплохода «Летний берег» произошел в Архангельской области. Судно находилось на территории ремонтного завода в поселке Турдеевск, говорится в сообщении регионального агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты.
«Сегодня в 12:00 мск поступила информация о пожаре на судоремонтном заводе в поселке Турдеевск. Сообщалось, что произошло возгорание на теплоходе “Летний берег”. Люди эвакуируются самостоятельно», — говорится в сообщении.
Внутри судна наблюдалось сильное задымление. Очаг находился в бытовом помещении теплохода. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет. С огнем боролись 19 человек и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
Сухогрузное судно «Летний берег» построено в Рыбинске в 1992 году, размеры 89 на 12 м. В Турдеевске судно находилось на ремонте, теплоход стоял на береговой площадке.