Суд вынес приговор штурмовикам ВСУ, терроризировавшим жителей Погребков

Уточняется, что Милиневич и Перевозников совместно с другими украинскими военнослужащими блокировали село Погребки, оборудовав в прилегающих к нему лесах наблюдательно-огневые позиции с единой системой разведки, огня и связи. После они удерживали населенный пункт под вооруженным контролем, минируя дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации. Впоследствии Милиневича и Перевозникова задержали российские военнослужащие.