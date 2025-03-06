Суд вынес приговор штурмовикам ВСУ, терроризировавшим жителей Погребков

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы двух украинских штурмовиков, вторгшихся в Курскую область и терроризировавших жителей села Погребки, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
«Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении стрелков 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Николая Милиневича и Сергея Перевозникова. Они признаны виновными по пп. “а”, “в” ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)», — говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, в начале августа 2024 года вооруженные украинские военнослужащие в составе колонны из легковых автомобилей, бронетранспортеров и боевых машин пехоты пересекли госграницу России и незаконно вторглись на территорию Суджанского района Курской области.
Уточняется, что Милиневич и Перевозников совместно с другими украинскими военнослужащими блокировали село Погребки, оборудовав в прилегающих к нему лесах наблюдательно-огневые позиции с единой системой разведки, огня и связи. После они удерживали населенный пункт под вооруженным контролем, минируя дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации. Впоследствии Милиневича и Перевозникова задержали российские военнослужащие.
«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил каждого из осужденных к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — уточняется в релизе.
Об освобождении группировкой «Север» села Погребки в Суджанском районе Курской области Минобороны РФ сообщило 26 февраля.