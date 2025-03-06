Демонтировать конструкции дома в Белореченске, где взорвался газ, начнут 10 марта

— Есть нависающие плиты перекрытия с пятого этажа, провисла кровля. И если мы сейчас не предпримем меры, то есть опасения по обрушению третьего, второго и первых этажей. Подрядчики займутся восстановлением дома, конструкции усилят. Провести обследование и сделать заключение нам обещали не больше, чем за 10 дней. Также с 10 марта начнется демонтаж конструкций дома, — сказал Сидоренко.