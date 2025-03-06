Демонтировать конструкции дома в Белореченске, где взорвался газ, начнут 10 марта

В многоквартирном доме Белореченска, где взорвался газ, продолжают работать оперативные службы. Здесь также оценивается ущерб. Эксперты уже отметили, что возможность восстановить квартиры есть, сносить полностью здание не будут. Глава Белореченского района Сергей Сидоренко в эфире радио «КП» — Кубань" сообщил, что демонтировать конструкции начтут с 10 марта.
— Есть нависающие плиты перекрытия с пятого этажа, провисла кровля. И если мы сейчас не предпримем меры, то есть опасения по обрушению третьего, второго и первых этажей. Подрядчики займутся восстановлением дома, конструкции усилят. Провести обследование и сделать заключение нам обещали не больше, чем за 10 дней. Также с 10 марта начнется демонтаж конструкций дома, — сказал Сидоренко.
Жильцы пострадавшего дома пока находятся у родственников и в ПВР. Пустить в собственные квартиры их пока не могут — только после обследования квартир и заключений экспертов, что лестничные марши и перекрытия устойчивы.