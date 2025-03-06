В Новгородской области обрушился мост

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мар — РИА Новости. Часть моста через реку Перетна рухнула в Окуловском районе Новгородской области, пострадавших нет, движение перекрыто, организован объезд, сообщила администрации района в Telegram-канале.
«Сегодня около 14.00 часов произошло частичное обрушение моста на участке дороги… Котовского сельского поселения. Мост обслуживается ГОКУ “Новгородавтодор”. Представители “Новгородавтодора” поставлены в известность… Пострадавших нет… Проезд по мосту перекрыт», — говорится в публикации.
Уточняется, что на место происшествия выехали глава района Дмитрий Михайлов, представители МЧС, полиции, командир войсковой части.
Как сообщил минтранс региона, из-за поднятия уровня воды был размыт конус искусственного сооружения через реку Перетна, а также участок сопряжения с мостом. Объезд организован по федеральной трассе А-122.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, организована проверка. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе при содержании автомобильной дороги.