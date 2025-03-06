В Кишиневе учащаются трагедии на стройках: Только за сутки двое рабочих сорвались с высоты и погибли

В Кишиневе с разницей в день на стройках произошли две трагедии.
Первое ЧП произошло вечером 4 марта на строительной площадке по улице Иона Думенюка в столице. 19-летний молодой человек погиб, упав с высоты около 8 метров с недостроенного здания, сообщает canal5.md.
По данным полиции, в момент происшествия он выполнял работы на одном из верхних этажей. К сожалению, полученные травмы оказались смертельными, и он скончался до прибытия скорой помощи.
Правоохранительные органы сообщили, что на теле погибшего, помимо травм, характерных для падения с высоты, других повреждений не обнаружено.
В настоящее время дело находится в ведении инспектората полиции сектора Чеканы, ведётся расследование обстоятельств трагедии.
На следующий день, 5 марта, там же, на Чеканах, 40-летний мужчина погиб, упав с 9-го этажа строящегося здания на бульваре Мирча чел Бэтрын. На месте вызвали скорую, но рабочий скончался от травм.