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Шумным соседям подожгли дверь в поселке Усть-Ордынский

Сибиряки думают, что это могли быть недовольные соседи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Шумным соседям подожгли дверь в поселке Усть-Ордынский. Пожар произошел 5 марта после двух часов ночи. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, в подъезде общежития на улице 8 марта загорелась дверь квартиры. Жильцы смогли сами потушить огонь и помощь пожарных не потребовалась.

— Следственно-оперативная группа полиции, прибыв на место происшествия, обнаружила поврежденное деревянное дверное полотно с дерматиновой обшивкой. Заявители сообщили правоохранителям, что к содеянному вероятно причастны соседи, подпалившие дверь из-за личной неприязни после длящегося конфликта, — поделились правоохранители.

Как оказалось ссоры из-за шума были частым явлением между соседями. Поэтому одного из жильцов сейчас подозревают в поджоге. Выяснение обстоятельств продолжается.