Шумным соседям подожгли дверь в поселке Усть-Ордынский. Пожар произошел 5 марта после двух часов ночи. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, в подъезде общежития на улице 8 марта загорелась дверь квартиры. Жильцы смогли сами потушить огонь и помощь пожарных не потребовалась.