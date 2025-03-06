МВД объявило в розыск главреда «Медиазоны»* Смирнова*

Ранее Смирнову* выписали несколько иноагентстких штрафов: осенью 2023 года суд оштрафовал его на 150 тысяч рублей (как учредителя «Медиазоны»*) и на 40 тысяч рублей (как физлицо), а в ноябре этого года — на 50 тысяч рублей.