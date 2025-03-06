МВД объявило в розыск главреда «Медиазоны»* Смирнова*

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск главного редактора «Медиазоны»* Сергея Смирнова*, на которого ранее было возбуждено дело за неисполнение обязанностей иноагента, сообщается на сайте ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье», — говорится в базе розыска.
По какой именно статье разыскивается Смирнов* не уточняется.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что в отношении Смирнова* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). По предварительным данным, Смирнов* в течение длительного времени не ставил в публикуемых своих материалах в интернете пометки иноагента.
Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное наказание — вплоть до двух лет лишения свободы.
Ранее Смирнову* выписали несколько иноагентстких штрафов: осенью 2023 года суд оштрафовал его на 150 тысяч рублей (как учредителя «Медиазоны»*) и на 40 тысяч рублей (как физлицо), а в ноябре этого года — на 50 тысяч рублей.
* Выполняют функции иноагентов в России