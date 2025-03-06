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Полицейские задержали подозреваемого в повреждении банкомата на Снежной улице в Москве

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции благодаря камерам видеонаблюдения задержали мужчину, который повредил банкомат на улице Снежной в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник: ТАСС

«В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Северо-Восточного округа столицы с использованием камер наружного наблюдения установили личность мужчины 2005 года рождения», — сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что мужчина задержан полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии по месту своего постоянного проживания на улице Енисейской и доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел. «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — добавили в пресс-службе.