Полицейские задержали подозреваемого в повреждении банкомата на Снежной улице в Москве

В ГУ МВД добавили, что мужчина задержан полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии по месту своего постоянного проживания на улице Енисейской и доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел. «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — добавили в пресс-службе.