В Башкирии страховая пенсия выросла до 23,4 тысяч рублей

В Башкирии индексирована страховая пенсия. С 1 февраля ее размер увеличилась на 9,5%, напоминает региональный СФР.
Как рассказал замуправляющего отделения Фонда по РБ Александр Никитин, средний размер страховой пенсии для неработающих и работающих пенсионеров составляет более 23,4 тысячи рублей, а страховых пенсий по старости — свыше 21,4 тысяч рублей.
Никитин пояснил, что размеры некоторых страховых и социальных выплат могут отличаться в субъектах России из-за региональных коэффициентов.
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