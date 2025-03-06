Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии страховая пенсия выросла до 23,4 тысяч рублей

Назван средний размер страховой пенсии в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии индексирована страховая пенсия. С 1 февраля ее размер увеличилась на 9,5%, напоминает региональный СФР.

Как рассказал замуправляющего отделения Фонда по РБ Александр Никитин, средний размер страховой пенсии для неработающих и работающих пенсионеров составляет более 23,4 тысячи рублей, а страховых пенсий по старости — свыше 21,4 тысяч рублей.

Никитин пояснил, что размеры некоторых страховых и социальных выплат могут отличаться в субъектах России из-за региональных коэффициентов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.