Мать и сын погибли при пожаре в столичной квартире

Сегодня утром в 6.02 соседи сообщили в МЧС о дыме из квартиры по ул. Герасименко в Минске. На месте происшествия выяснилось, что на втором этаже девятиэтажного жилого дома, в жилой комнате, загорелись кровать и матрас. На полу в горящем помещении спасатели обнаружили двух человек без сознания, которых вынесли на свежий воздух и передали медикам. После проведения реанимационных мероприятий констатирована смерть обоих.