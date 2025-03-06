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Мать и сын погибли при пожаре в столичной квартире

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мать и сын погибли при пожаре в столичной квартире. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сегодня утром в 6.02 соседи сообщили в МЧС о дыме из квартиры по ул. Герасименко в Минске. На месте происшествия выяснилось, что на втором этаже девятиэтажного жилого дома, в жилой комнате, загорелись кровать и матрас. На полу в горящем помещении спасатели обнаружили двух человек без сознания, которых вынесли на свежий воздух и передали медикам. После проведения реанимационных мероприятий констатирована смерть обоих.

Позже выяснилось, что погибшие — это мать и сын, оба являлись инвалидами.

В квартире повреждено имущество, закопчены стены. Причина пожара и виновные лица устанавливаются. Рассматриваемая версия возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.