«Обнаружили дети». Следователи нашли двух белорусов, жестоко убивших иностранца в Бресте более 20 лет назад

Правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в совершении жестокого убийства, совершенного в Бресте более 20 лет назад. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Брестской области.
Следователи установили, что двое белорусов, брестчанин и гомельчанин, в августе 2001-го ударив металлической трубой по голове похитили и убили иностранца, который жил в Бресте. Мужчину связали и привезли на берег реки Мухавец, на берегу к нему привязали три канализационных люка и еще живым бросили в воду. Труп был обнаружен только спустя год.
— Разложившийся труп жертвы был обнаружен лишь через год, когда дети, ловившие рыбу, вытягивая зацепившуюся блесну, вытащили из воды туловище мужчины с нижними конечностями (голова и руки отсутствовали), — прокомментировали в пресс-службе.
Раскрыть убийство удалось лишь спустя почти 23 года, помогло проведение генетической экспертизы.
Задержанным кроме обвинения в похищении и убийстве инкриминируют разбой, совершенный в августе 2001-го в Бресте (п.п.6,7 ч.2 ст. 182, п. 15 ч.2 ст. 139, ч.3 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси). Тогда преступники проникли в квартиру предпринимательницы, избили женщину, угрожали ей газовым пистолетом и связали ее несовершеннолетнюю дочь. Грабители похитили из дома женщины деньги и имущество на сумму более 1000 базовых величин.
До заключения под стражу по этому уголовному делу обвиняемые отбывали заключение за другие преступления в исправительных колониях.
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