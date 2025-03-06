«Обнаружили дети». Следователи нашли двух белорусов, жестоко убивших иностранца в Бресте более 20 лет назад

Следователи установили, что двое белорусов, брестчанин и гомельчанин, в августе 2001-го ударив металлической трубой по голове похитили и убили иностранца, который жил в Бресте. Мужчину связали и привезли на берег реки Мухавец, на берегу к нему привязали три канализационных люка и еще живым бросили в воду. Труп был обнаружен только спустя год.