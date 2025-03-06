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Пропавшего сутки назад 13-летнего школьника из Башкирии нашли живым

В Башкирии завершились поиски 13-летнего школьника.

Источник: Комсомольская правда

В Мелеузе прекратили поиски 13-летнего школьника. Напомним, подросток ушел из дома накануне, 5 марта, и не вернулся.

Больше суток волонтеры отряда «ARTUS» и полиция занимались поисками мальчика. К вечеру шестого марта стало известно, что работы свернули из-за того, что подростка нашли живым.

Почему мальчик ушел из дома и где его нашли, волонтеры не распространяются.

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