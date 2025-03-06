Поля на юге и востоке Калининградской области охвачены огнём, вводится особый режим

На юге и востоке Калининградской области полыхают пожары, муниципалитеты начали вводить противопожарный режим. Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе МЧС.
По состоянию на 6 марта поля поджигали уже 88 раз, пострадало более 145 гектаров. Черняховск, Краснознаменск и Гусев — в числе муниципалитетов, где пожары возникают чаще всего. Полыхает сухая трава в Неманском, Нестеровском и других районах области. На территориях в зоне риска установили особый режим.
«Для граждан это запрет пользования открытым огнём, пиротехникой и увеличение штрафов. В случае наступления серьёзных последствий может быть уголовная ответственность и срок лишения свободы до одного года», — прокомментировала сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Калининградской области Надежда Попова.
В Краснознаменском районе режим ввели с 3 марта. В Правдинском муниципальном округе его установят с 7 марта, а в Советске — с 15-го.
Сотрудники МЧС составили 14 протоколов об административных правонарушениях в отношении 12 человек и двух юрлиц из-за различных нарушений на угодьях: поля не окошены, нет защитных полос. 74 собственника участков получили предостережения о последствиях за нарушения правил пожарной безопасности.
В Краснознаменском районе жители каждый день борются с поджигателями травы. А в посёлке Дорожный 16-летняя девушка специально подожгла поле, чтобы собрать лайки под видео в соцсетях.