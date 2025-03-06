Поля на юге и востоке Калининградской области охвачены огнём, вводится особый режим

По состоянию на 6 марта поля поджигали уже 88 раз, пострадало более 145 гектаров. Черняховск, Краснознаменск и Гусев — в числе муниципалитетов, где пожары возникают чаще всего. Полыхает сухая трава в Неманском, Нестеровском и других районах области. На территориях в зоне риска установили особый режим.