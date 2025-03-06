Актер Глеб Калюжный пойдет в армию

Уголовное дело против Глеба Калюжного об уклонении от прохождения военной службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ) возбудили 5 марта. По версии СКР, 26-летний актер не имеет оснований для отсрочки от службы. В октябре ему выдали повестку о прибытии в сборный пункт, куда актер так и не явился. При этом господин Калюжный неоднократно менял место жительства.