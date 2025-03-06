Под Ростовом в горящем доме погибла женщина

В Ростовской области на пожаре погибла пенсионерка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону. Трагедия произошла в Красносулинском районе в хуторе Малая Федоровка ночью 5 марта.
По предварительной информации ведомства, хозяйка частного дома легла спать, при этом затопив печь. Однако что-то пошло не так, и произошел пожар. Огонь буквально за несколько минут охватил жилой дом. Соседи увидели полыхающее жилье и сразу же вызвали спасателей.
Прибывшие спасатели ликвидировали огонь на 48 квадратных метрах. Когда они осматривали сгоревший дом, то обнаружили тело пенсионерки, которая не смогла выбраться из огненной ловушки.
Предварительной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи на твердом топливе. На месте ЧП работали шесть спасателей и три спецмашины.