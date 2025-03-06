Под Ростовом в горящем доме погибла женщина

По предварительной информации ведомства, хозяйка частного дома легла спать, при этом затопив печь. Однако что-то пошло не так, и произошел пожар. Огонь буквально за несколько минут охватил жилой дом. Соседи увидели полыхающее жилье и сразу же вызвали спасателей.