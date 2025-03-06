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Рядом с Калининградской областью пролетел бомбардировщик США

Американский военный самолет находился в воздушном пространстве над Балтийским морем.

Сегодня, 6 марта в непосредственной близости от Калининградской области пролетел американский межконтинентальный стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress.

Иностранный военный самолет двигался над акваторией Балтийского моря, направляясь на север-восток и не входя в воздушное пространство РФ. Достигнув территории Финляндии, американец продолжил полет вдоль российской границы, а затем лег на обратный курс.

Эксперты отмечают заметно возросшую в последние дни активность как американских самолетов, так и авиации стран-участниц НАТО над Балтикой. На фоне разговоров о возможном прекращении обмена разведданными между США и партнерами такие полеты не только не прекращаются, а становятся все более частыми.