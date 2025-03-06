Рядом с Калининградской областью пролетел бомбардировщик США

Эксперты отмечают заметно возросшую в последние дни активность как американских самолетов, так и авиации стран-участниц НАТО над Балтикой. На фоне разговоров о возможном прекращении обмена разведданными между США и партнерами такие полеты не только не прекращаются, а становятся все более частыми.