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В Азове водитель иномарки сбил пожилую женщину

Не успел затормозить: В Азове водитель «Хендай Солярис» сбил пенсионерку.

Источник: Комсомольская правда

В Азове водитель иномарки сбил пожилую женщину. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Происшествие случилось 6 марта около 17:30.

По предварительной информации ведомства, 49-летний водитель находился за рулем «Хендай Солярис». Он двигался по улице Севастопольской. В районе дома № 28 на проезжую часть вышла 70-летняя пенсионерка. Водитель не успел вовремя затормозить и на всей скорости сбил пожилую женщину. Известно, что пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

— В результате ДТП, пешеход, получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать требования ПДД РФ при проезде пешеходных переходов, — говорится в сообщении ведомства.