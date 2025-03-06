В Азове водитель иномарки сбил пожилую женщину

По предварительной информации ведомства, 49-летний водитель находился за рулем «Хендай Солярис». Он двигался по улице Севастопольской. В районе дома № 28 на проезжую часть вышла 70-летняя пенсионерка. Водитель не успел вовремя затормозить и на всей скорости сбил пожилую женщину. Известно, что пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.