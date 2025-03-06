Амина и Амир удерживают лидерство в топе популярных имен у родителей Башкирии

С начала года в Башкирии родились 83 девочки с именем Амина и 88 мальчиков, которых назвали Амирами. Как следует из данных, предоставленных Реестром ЗАГС, имена эти имена пользуются популярностью у жителей республики.
Также родители выбирают для своих детей имена Амелия (82), София (61), Эмилия (60), Ева (59), Эмир (73), Артем (58), Мирон (58) и Тимур (55).
А вот женские имена Гульсия, Зулейха, Нармина, Залия и Камелия встречаются редко. Мальчиков, которых родители назвали Сами, Хай Дангом, Диланом, Азамом и Анисом, в регионе единицы.
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