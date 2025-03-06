Пограничники США перехватили лодку с мигрантами из России

28 февраля пограничники заметили подозрительное судно, движущееся без огней, примерно в пяти морских милях (около 9 км) от прибрежного города Агуадилья. Они связались с полицией Пуэрто-Рико и береговой охраной США, которые перехватили лодку и обнаружили на борту пятерых мигрантов — троих мужчин из Доминиканской Республики и двух россиян (мужчину и женщину).