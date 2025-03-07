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В гимназию Екатеринбурга проник неизвестный парень

В гимназию № 37 Екатеринбурга 5 марта проник неизвестный молодой человек.

Источник: Комсомольская правда

На посту охраны он заявил, что потерял карту, но ему срочно нужно попасть в учебное заведение, чтобы пересдать математику. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе администрации города.

— Войдя в школу, он попытался присоединиться к уроку физики, однако учитель, увидев, что в классе посторонний молодой человек, вызвала заместителя директора школы по безопасности и попросила неизвестного покинуть помещение, — уточнили в мэрии Екатеринбурга.

После замечания неизвестный выбежал из класса и покинул учебное заведение. Отмечается, что парень не пытался что-либо достать из рюкзака.

После инцидента в гимназии усилили меры безопасности. Кроме того, с сотрудниками, которые пропустили молодого человека в здание, идет разбирательство.

Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступал.