В гимназию Екатеринбурга проник неизвестный парень

На посту охраны он заявил, что потерял карту, но ему срочно нужно попасть в учебное заведение, чтобы пересдать математику. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе администрации города.
— Войдя в школу, он попытался присоединиться к уроку физики, однако учитель, увидев, что в классе посторонний молодой человек, вызвала заместителя директора школы по безопасности и попросила неизвестного покинуть помещение, — уточнили в мэрии Екатеринбурга.
После замечания неизвестный выбежал из класса и покинул учебное заведение. Отмечается, что парень не пытался что-либо достать из рюкзака.
После инцидента в гимназии усилили меры безопасности. Кроме того, с сотрудниками, которые пропустили молодого человека в здание, идет разбирательство.
Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступал.