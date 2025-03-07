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На трассе Екатеринбург — Тюмень в аварии погиб водитель легковушки

На трассе произошло смертельное ДТП.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

На 39 километре трассы Екатеринбург-Тюмень 6 марта в 19:45 произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

Авария произошла вблизи села Большебрусянское Белоярского района.

По предварительным данным, 43-летний водитель Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с Газелью, за рулем которой находился 39-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия.

— Состояние водителя Газели в настоящее время оценивают медики, — уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Установлено, что в момент столкновения Газель была пустой.

Полиция проводит расследование. Водителей призывают соблюдать безопасный стиль вождения и учитывать погодные условия при выборе скорости.