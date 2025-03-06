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В Белгородской области в результате ДТП погибли минимум пять человек

В Новооскольском округе Белгородской области в результате ДТП погибли минимум пять человек. Об этом 6 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«У нас дорогие друзья, к сожалению, <…> большая авария. Минимум пять погибших и много пострадавших», — сказал он в видеообращении.

Гладков добавил, что выехал на место происшествия вместе с начальником главного управления МЧС региона Сергеем Потаповым. Подробности ДТП уточняются.

По данным источника «Известий», произошло столкновении двух микроавтобусов. Он добавил, что число погибших выросло до шести, а всего пострадали 10 человек.

Ранее, 5 марта, стало известно, что более 20 автомобилей столкнулись на автодороге М-5 «Урал» в районе поселка Холодные Ключи Оренбургской области. Уточнялось, что в результате массового ДТП пострадали два человека.