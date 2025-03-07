В Румынии задержан 101-летний генерал по подозрению в подготовке госпереворота

Digi 24 отмечает, что двое задержанных — Штефан Мэтееску и Адриан Робертин Дину — находились на одном мероприятии с военным аташе и его помощником при посольстве России. Накануне последних двух Румыния объявила персонами нон грата за деятельность, «не соответствующую положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года». По данным румынских СМИ, оказавшийся среди обвиняемых 101-летний бывший военный летчик Раду Теодору — сторонник выхода Румынии из НАТО и восстановления отношений с Россией, Китаем, Ираном.