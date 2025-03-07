Двое мужчин обвиняются в убийстве омича, избившего свою жену

По версии следствия, погибший побил жену, на что та пожаловалась своему знакомому, а в итоге осталась без мужа и заявила в полицию о пропаже.
«По данным следствия, 13 февраля потерпевший, злоупотреблявший спиртным, избил свою жену, после чего женщина приехала к своему 45-летнему близкому знакомому и пожаловалась на мужа. В этот же день знакомый и его друг приехали к обидчику, чтобы отомстить, во время ссоры они избили мужа и, поняв, что тот скончался, спрятали тело в колодец. Через несколько дней супруга потерпевшего обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении мужа», — говорится в официальном сообщении.
Тело убитого при осмотре участка нашли следователи. Заявляется, что подозреваемые вскоре были задержаны и дали показания о совершенном преступлении.
В региональном СУ СКР также опубликовали видео, где один из обвиняемых рассказывает, что с мужчиной хотели поговорить, «начали разговаривать, не получилось, получилась драка, обоюдная».
Как добавили в омском Следкоме, обвиняемым грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.