Двое мужчин обвиняются в убийстве омича, избившего свою жену

«По данным следствия, 13 февраля потерпевший, злоупотреблявший спиртным, избил свою жену, после чего женщина приехала к своему 45-летнему близкому знакомому и пожаловалась на мужа. В этот же день знакомый и его друг приехали к обидчику, чтобы отомстить, во время ссоры они избили мужа и, поняв, что тот скончался, спрятали тело в колодец. Через несколько дней супруга потерпевшего обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении мужа», — говорится в официальном сообщении.