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Двое мужчин обвиняются в убийстве омича, избившего свою жену

Ранее неоднократно судимый 45-летний омич и его 34-летний знакомый пойдут под суд после обнаружения в колодце в садоводстве «Ранет» тела 39-летнего мужчины, сообщает в четверг, 6 марта 2025 года, пресс-служба СУ СКР по Омской области.

Источник: AP 2024

По версии следствия, погибший побил жену, на что та пожаловалась своему знакомому, а в итоге осталась без мужа и заявила в полицию о пропаже.

«По данным следствия, 13 февраля потерпевший, злоупотреблявший спиртным, избил свою жену, после чего женщина приехала к своему 45-летнему близкому знакомому и пожаловалась на мужа. В этот же день знакомый и его друг приехали к обидчику, чтобы отомстить, во время ссоры они избили мужа и, поняв, что тот скончался, спрятали тело в колодец. Через несколько дней супруга потерпевшего обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении мужа», — говорится в официальном сообщении.

Тело убитого при осмотре участка нашли следователи. Заявляется, что подозреваемые вскоре были задержаны и дали показания о совершенном преступлении.

В региональном СУ СКР также опубликовали видео, где один из обвиняемых рассказывает, что с мужчиной хотели поговорить, «начали разговаривать, не получилось, получилась драка, обоюдная».

Как добавили в омском Следкоме, обвиняемым грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.