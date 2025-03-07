В донском МЧС рассказали о причинах дыма в батайском ресторане

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, возгорание в здании отсутствовало.
«Задымление без огня. Скопление жира в вытяжной вентиляции», — рассказал источник.
Так как пожара не было, огнеборцы на место не выезжали.
Ростовская область, 7 марта 2025. DON24.RU. Батайчане заметили дым, исходящий из здания ресторана, расположенного на ул. Кирова.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, возгорание в здании отсутствовало.
«Задымление без огня. Скопление жира в вытяжной вентиляции», — рассказал источник.
Так как пожара не было, огнеборцы на место не выезжали.