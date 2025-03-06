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Число погибших в крупном ДТП в Белгородчине выросло до шести

Число погибших в ДТП в Новооскольском округе Белгородской области выросло до шести человек. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Источник: Life.ru

Столкновение «Мерседес Спринтер» и «Хендай» произошло около 21 часа в районе села Великомихайловка. Все погибшие были внутри «Мерседеса». Ещё четверо доставлены в медицинские учреждения. Предварительно, пострадавших в автобусе «Хендай» нет.

Крупное ДТП в Белгородской области. Видео © SHOT.

Областная прокуратура организовала проверку. На месте работают все экстренные службы.

Напомним, о крупной аварии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Вместе с начальником областного управления МЧС он выехал на место ДТП.