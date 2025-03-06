В деле экс-мэра Сочи Копайгородского появилось еще два эпизода особо крупных взяток

О задержании бывшего главы Сочи стало известно 25 сентября 2024 года. Следствие считает, что в ноябре 2023 года бывший мэр Сочи Копайгородский получил взятку в особо крупном размере через свою супругу, которая выступала посредником и сейчас также находится в СИЗО. По данным правоохранителей, взятка представляла собой оказание имущественных услуг на сумму, превышающую 43 миллиона рублей. При этом действия были связаны с вымогательством, пишет «Национальная служба новостей».