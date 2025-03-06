На белорусско-латвийской границе поймали ехавшего в РФ украинского экстремиста

Пограничники Верхнедвинского района задержали гражданина Украины, когда тот перебрался через латвийский заградительный забор. Они организовали контролируемое сопровождение, чтобы перехватить его на встрече с сообщником. В деревне Янино при поддержке ОМОНа УВД Витебской области задержали обоих мужчин. Вслед за этим, в Новополоцке, задержали ещё двух пособников, помогавших украинцу в незаконном проникновении в страну.