Зеленский назвал свои условия для перемирия с РФ

Ранее в США заявляли, что поведение украинского лидера показывает, что он не готов к мирным переговорам с РФ. Однако, после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, Зеленский резко сменил риторику по конфликту на Украине. Представители американской администрации отметили, что последние высказывания Зеленского, где он выразил готовность уладить разногласия с президентом США Дональдом Трампом, открывают новые возможности для укрепления сотрудничества между Вашингтоном и Киевом. Великобритания прилагает усилия, чтобы убедить Зеленского предпринять необходимые шаги для восстановления дипломатических связей с США, передает RT.