Зеленский назвал свои условия для перемирия с РФ

Зеленский высказался о готовности к мирному решению украинского конфликта.
Украина готова работать круглосуточно с партнерами из США и Европы для достижения мира. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, первые шаги, которые необходимо сделать это остановить все боевые операции в Черном море.
«В первую очередь могут быть установлены и полностью проконтролированы тишина в небе (остановка ударов ракет, дальнобойных дронов и бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре), а также тишина на море, то есть остановка всех боевых операций в Черном море, что позволит гарантировать спокойное и безопасное судоходство», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Ранее в США заявляли, что поведение украинского лидера показывает, что он не готов к мирным переговорам с РФ. Однако, после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, Зеленский резко сменил риторику по конфликту на Украине. Представители американской администрации отметили, что последние высказывания Зеленского, где он выразил готовность уладить разногласия с президентом США Дональдом Трампом, открывают новые возможности для укрепления сотрудничества между Вашингтоном и Киевом. Великобритания прилагает усилия, чтобы убедить Зеленского предпринять необходимые шаги для восстановления дипломатических связей с США, передает RT.