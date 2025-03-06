Сторонники Асада начали восстание против захвативших власть в Сирии

Столкновения вызвали акции протеста недалеко от авиабазы России.
В Сирии произошло массовое восстание алавитов (сторонники Башара Асада) против нового правительства страны. Столкновения с алавитами развернулись в Латакии и других ключевых точках региона.
«Жестокие столкновения в Латакии идут между правительственными войсками и отрядами алавитов, которые были опорой власти Башара Асада. В регионе Джабла, откуда происходит семья Асада, убиты минимум 13 боевиков», — передает Reuters.
По их информации, восстание алавитов началось после попытки солдат нового правительства провести зачистку в одной из деревень Латакии. В ответ на агрессию исламистов, которые начали обстрел населенного пункта из артиллерии, местные жители оказали военный отпор. Это вызвало волнения и акции протеста в соседних населенных пунктах, включая Джаблу и Хмеймим, где расположена российская авиабаза.
Дополнительные подробности указывают на то, что восставшие алавиты успешно отбили атаки и выбили армию нового правительства из занятых ими населенных пунктов, убив несколько членов группировки. При этом новая власть уже направила подкрепления из Алеппо, Хамы и Дамаска для восстановления контроля над регионом.
Новое правительство Сирии пришло к власти после широкомасштабного наступления вооруженной оппозиции в декабре 2024 года. В результате президент Башар Асад сложил полномочия и покинул страну.