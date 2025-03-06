Сторонники Асада начали восстание против захвативших власть в Сирии

По их информации, восстание алавитов началось после попытки солдат нового правительства провести зачистку в одной из деревень Латакии. В ответ на агрессию исламистов, которые начали обстрел населенного пункта из артиллерии, местные жители оказали военный отпор. Это вызвало волнения и акции протеста в соседних населенных пунктах, включая Джаблу и Хмеймим, где расположена российская авиабаза.